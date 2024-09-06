Стартовал сериал «Комбинация» про знаменитую поп-группу с Никитой Кологривым

6 сентября в онлайн-кинотеатре Wink состоялась премьера сериала «Комбинация» с Никитой Кологривым. Для просмотра доступен первый эпизод, остальные будут выходить еженедельно по пятницам. Финал состоится 24 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink.

Проект посвящён творческому пути участниц группы «Комбинация» Татьяны Ивановой, Алёны Апиной, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой. Группа была создана в 1988 году в Саратове и получила большую популярность в начале 1990-х годов благодаря хитам Russian Girls, American Boy, «‎Не забывай»‎ и «Бухгалтер».

Продюсерами проекта выступили Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Александр Сыров и Игорь Гудков, которые работали над сериалом «Король и Шут».