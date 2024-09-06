Sony тизерит консоль PS5 Pro к 30-летию бренда PlayStation

5 сентября компания Sony опубликовала большой рекламный баннер, посвящённый 30-летию бренда PlayStation. На нём изображены все устройства, вышедшие под брендом: от стартовой PS1 до PSP, геймпадом и гарнитуры PS Move.

Журналисты сразу же обратили внимание на неизвестное устройство, которое изображено между логотипом PlayStation и цифрой 30. Оно напоминает PlayStation 5 Slim, но с тремя полосами посередине — ранее инсайдеры отмечали, что именно такой дизайн будет у PS5 Pro.

Возможный дизайн PS5 Pro в изображении Sony Фото: Sony

Судя по всему, Sony начала тизерить будущую консоль перед грядущим анонсом. Он может состояться в конце месяца на отдельном мероприятии, а вживую устройство могут показать на выставке Tokyo Game Show, которая пройдёт с 26 по 29 сентября.