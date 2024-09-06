В «Телеграме» появится модерация приватных чатов

Создатели мессенджера «Телеграм» обновили политику безопасности и планируют начать модерацию приватных чатов и закрытых каналов. На это обратили внимание в издании Techcrunch со ссылкой на страницу вопросов и ответов сервиса.

Так, разработчики удалили информацию о том, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию. Создатели отмечают, что пользователи могут сообщать о неправомерном контенте с помощью кнопки «Пожаловаться». Они также оставили адрес электронной почты, на который можно отправить запрос модераторам сервиса на удаление контента.

Изменения в политике конфиденциальности «Телеграма» произошли на фоне задержания Павла Дурова во Франции. Судя по всему, разработчики мессенджера решили переработать модерацию программы, которой пользуется около 1 млрд человек ежемесячно.