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В «Телеграме» появится модерация приватных чатов

В «Телеграме» появится модерация приватных чатов
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Создатели мессенджера «Телеграм» обновили политику безопасности и планируют начать модерацию приватных чатов и закрытых каналов. На это обратили внимание в издании Techcrunch со ссылкой на страницу вопросов и ответов сервиса.

Так, разработчики удалили информацию о том, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию. Создатели отмечают, что пользователи могут сообщать о неправомерном контенте с помощью кнопки «Пожаловаться». Они также оставили адрес электронной почты, на который можно отправить запрос модераторам сервиса на удаление контента.

Изменения в политике конфиденциальности «Телеграма» произошли на фоне задержания Павла Дурова во Франции. Судя по всему, разработчики мессенджера решили переработать модерацию программы, которой пользуется около 1 млрд человек ежемесячно.

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