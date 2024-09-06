Все стадии турнира Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2 в Китае пройдут со зрителями

Турнирный оператор Perfect World анонсировал места проведения топ-турнира Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2, а также сообщил, что все стадии чемпионата пройдут со зрителями.

Первые две стадии турнира в Китае, которые пройдут с 30 ноября по 8 декабря, состоятся в выставочном центре Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center. Что касается плей-офф, за финальным этапом ивента можно будет пронаблюдать на арене спортивного центра SPD Bank Oriental Sports Center.

Кроме этого, организаторы рассказали, что все три стадии мэйджора пройдут со зрителями, которые смогут присутствовать на месте проведения чемпионата. Только RMR-соревнования пройдут в оффлайн-формате, но без фанатов.

Международный чемпионат Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 30 ноября по 15 декабря в Шанхае, Китай. В рамках турнира 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.