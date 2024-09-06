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Стартовали съёмки фантастического сериала «Зовите Витю!» с Александрой Бортич

Стартовали съёмки фантастического сериала «Зовите Витю!» с Александрой Бортич
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Кинокомпания Lookfilm объявила о старте съёмок сериала «Зовите Витю!». Производство шоу займёт несколько месяцев, после чего премьера состоится в онлайн-кинотеатре Kion.

Сериал расскажет историю экстрасенса-шарлатана Вити, который обладает даром – разводить отчаявшихся людей на деньги. Но удача не может длиться вечно, и на него выходит блогерша Саша, мечтающая снять разгромное разоблачение. Внезапно «экстрасенс» начинает видеть духов по-настоящему – Витя не совсем понимает, что делать со свалившимися на его голову призраками.

Главные роли в проекте исполнят Александра Бортич («Холоп»), Илья Соболев («Волшебный участок), Мария Смольникова (»Дочь"), Сергей Рост («Вертинский») и другие актёры. Режиссером выступит Денис Тяпичев, сценарий написал Тимур Амин.

Кадры со съёмок «Зовите Витю!»

Фото: Kion

Фото: Kion

Фото: Kion

Фото: Kion

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