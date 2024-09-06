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«Не ультимативная, не отличная, выше среднего»: менеджер Spirit по Доте — о форме команды

Менеджер состава Team Spirit по Dota 2 Дмитрий Korb3n Белов оценил текущую игровую форму и подготовку своей команды к топ-турниру The International 2024.

По мнению Корбена, на данный момент «Спириты» находятся не в лучшей своей форме, но играют выше среднего:

Форма выше среднего. Не ультимативная, не отличная, выше среднего. Опять же, тут есть такой аспект, когда ты очень много играешь и уже находишься в предвкушении официальных матчей, от которых что-то зависит, ты в какой-то момент начинаешь играть тренировочные игры не с той долей концентрации, с которой должен.

Кроме этого, менеджер ростера вспомнил, как «Драконы» готовились к топ-турниру The International 2023, где команда завоевала первое место:

В 2023 году, когда мы выиграли «Инт», мы довольно плохо играли тренировочные матчи с точки зрения результата. И когда мы всё это обсуждали, мы поняли, что во время турнира очень сложно найти смысл в том, чтобы играть по шесть тренировочных игр ежедневно. Тебе тяжело перестроиться. В официальных матчах ты понимаешь, что на кону.

Всё увидим. У нас был отличный «трудовой лагерь», по-другому это не назвать. В целом мы всё сделали, что должны были сделать. Всё было на контроле.

Групповую стадию чемпионата The International 2024 по «Доте» Team Spirit завершила на первой строчке в своей группе, не проиграв ни одной карты за первый этап ивента в Копенгагене, Дания.