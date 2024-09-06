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Для The Sims 4 выйдет большой аддон Life and Death в честь Хэллоуина

Для The Sims 4 выйдет большой аддон Life and Death в честь Хэллоуина
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Разработчики The Sims 4 опубликовали новый пост в блоге игры, в котором рассказали о ближайших апдейтах симулятора жизни. Всего на осень команда запланировала три контент-пака, которые будут выходить постепенно.

Так, 19 сентября в The Sims 4 добавят набор Storybook Nursery вместе с Artist Studio Kit. 24-го числа геймеров ждёт событие Reaper’s Rewards Event с наградами, а главным апдейтом осени станет аддон Life and Death, посвящённый Хэллоуину. Он выйдет уже 31 октября, разработчики обещают поделиться всеми подробностями в начале следующего месяца.

Дополнение станет уже 17-м крупным расширением в истории The Sims 4. Из недавней утечки уже известно, что в Life and Death появятся новые смерти симов, тематические предметы, украшения и события, а также многое другое.

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