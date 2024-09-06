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Боевик «Союз» от Netflix стал самым популярным фильмом у российских пиратов в августе

Боевик «Союз» от Netflix стал самым популярным фильмом у российских пиратов в августе
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Компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в августе 2024 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Абсолютным лидером стал комедийный боевик «Союз» с Марком Уолбергом и Холли Берри, вышедший на Netflix 16 августа. На второй строчке оказался фильм-катастрофа «Смерч 2» с Гленом Пауэллом, замкнул тройку хоррор «Тихое место: День первый».

В десятку также вошли «Головоломка 2», экранная версия «Дэдпула и Росомахи», «Гадкий я 4» и «Фуриоса» по «Безумному Максу».

Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в августе 2024 года

  1. «Союз»
  2. «Смерч 2»
  3. «Тихое место: День первый»
  4. «Головоломка 2»
  5. «Дэдпул и Росомаха»
  6. «Гадкий я 4»
  7. «Собиратель душ»
  8. Another End
  9. «Джекпот!»
  10. «Фуриоса: Хроники Безумного Макса».
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