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Стартовали съёмки третьего сезона сериала «Метод» с Константином Хабенским

Стартовали съёмки третьего сезона сериала «Метод» с Константином Хабенским
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Кинокомпания Zoom Production и «Плюс студия» объявили о старте производства третьего сезона сериала «Метод». К режиссуре вернулся Юрий Быков, а главную роль вновь исполнит Константин Хабенский. Продолжение одного из самых оценённых российских шоу выйдет в 2025 году.

По сюжету продолжения после событий второго сезона прошло больше пяти лет. Родион Меглин больше не работает один: он собирает особый отдел по борьбе с маньяками из следователей-социопатов, которые действуют в парах, чтобы сдерживать друг друга. Этот метод работает, пока к группе не присоединяется Лера, неспособная себя контролировать.

Сериал «Метод» рассказывает о выдающемся следователе Родионе Меглине, который раскрывает даже самые загадочные преступления, не рассказывая о своём методе работы. Однажды с ним начинает работать стажёр Есения Андреевна (Паулина Андреева), у которой есть личные мотивы быть с детективом.

Первые кадры третьего сезона сериала «Метод»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

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