«Человек с головой играет в «Доту»: Worick из Night Pulse — о Малрине на TI 2024 по Dota 2

Профессиональный игрок Виталий Worick Брезгин из состава Night Pulse по Dota 2 специально для «Чемпионата» оценил популярных героев на центральную линию в рамках топ-турнира The International 2024, а также выделил сильнейших «мидеров» ивента.

Киберспортсмен объяснил, чем обусловлена популярность в «миде» таких персонажей, как Monkey King, Puck и Storm Spirit:

Monkey King стоит во все линии и может использоваться сразу на нескольких позициях. Даже если у него плохая игра, он может раскачать карту и в любом случае будет с деньгами.

Puck — всегда хорошая «закрывашка» «метовых» «саппортов» по типу Shadow Demon. Плюс герою мало кто может что-то сделать. На последний «пик» в лёгкий «драфт» — 100% победа.

Storm Spirit по «мете» хорошо залетает: неплох в Windranger, Monkey King и так далее. Герой такой, что, даже если его закрыть, он всегда вернётся с леса и принесёт пользу.

Также среди «мидеров» The International 2024 Ворик выделил трёх россиян: Станислава Malr1ne Поторака, Данила gpk Скутина и Дениса Larl Сигитов:

Нет каких-либо новых сильных мидеров, которых я бы мог выделить. Все те же. Malr1ne очень хорошо играет. Он не проседает на линии, реагирует там, где надо, и быстро получает артефакты на героях из-за хорошего понимания, где он должен находиться. Человек с головой играет в «Доту».

gpk — самый сильный «лейнер». У BB не сильно хорошо идут игры, но за мид никто не беспокоится.

И выделил бы Larl. Он выдаёт очень много пользы, всегда найдёт себя на карте и создаст пространство команде там, где надо.

Международный чемпионат The International 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, размер которого превышает $ 2 млн.