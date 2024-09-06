Российский сериал по вселенной «Зорро» получил название «Дубровский»

Онлайн-кинотеатр Premier поделился первыми деталями российского сериала «Зорро», который отныне называется «Дубровский». Как оказалось, сюжет ленты будет кроссовером истории Зорро и романа Александра Сергеевича Пушкина.

Действие российской адаптации развернётся в 1840-х годах. Сюжет сериала расскажет о мстителе в маске, который будет вынужден покинуть Калифорнию и отправиться в Россию, передав свою шпагу и обязанности Владимиру Дубровскому. В конечном итоге его настигают наёмные убийцы, которые преследовали его с другого конца планеты — теперь герою в маске предстоит сразиться со своими врагами на совершенно новой земле.

У российского «Зорро» пока нет даже примерной даты выхода. Кто сыграет главного героя и сколько эпизодов войдёт в первый сезон, объявят позже.