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27 сезон сериала Южный парк: дата выхода, когда выйдет, будет ли эпизод про выборы в США

Авторы «Южного парка» впервые не выпустят серию о президентских выборах в США
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Создатели мультсериала «Южный парк» Мэтт Стоун и Трей Паркер объявили о возвращении сериала в 2025 году. Это значит, что шоу впервые пропустит президентские выборы в США между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, которые состоятся в ближайшем ноябре.

Как объяснили авторы, за время выхода шоу они исчерпали основные темы, которые можно обыграть с помощью четвёрки главных героев. Стоун и Паркер признали, что это очень важный инфоповод для всех американцев, однако они просто не знают, что «нового можно рассказать зрителям о Дональде Трампе».

Мы уже снимали серии «Южного парка» про выборы четыре или пять раз, и это очень сложно — в голове постоянно путаница и ощущение, что всё происходящее приобретает чрезмерную важность. Очевидно, это чертовские важное событие, но оно приносит нам всё меньше удовольствия. К тому же я не знаю, что нового мы могли бы сказать о Трампе.

Премьера 27 сезона «Южного парка» состоится в 2025 году.

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