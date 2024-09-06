В онлайн-кинотеатрах России вышло аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски»

6 сентября в онлайн-кинотеатрах «Иви» и «Кинопоиск» состоялась премьера аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски» в озвучке команды «Студийная банда». Для просмотра доступны все вышедшие на данный момент 10 эпизодов — следующие серии будут выходить раз в неделю по пятницам.

Аниме рассказывает о русской девочке по имени Алиса Михайловна Кудзё, которая поступает в частный японский институт и постоянно флиртует с соседом по парте Масатику Кузе на русском языке. Алиса влюблена в одногруппника и думает, что он её не понимает, однако Масатика тоже знает русский.

Главную героиню в шоу озвучивает певица и радиоведущая Сумирэ Уэсака, которая отлично владеет русским языком. Она активно популяризирует русскую культуру в Японии в передачах и различных медиапроектах.