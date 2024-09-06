Многие россияне готовы потратить на iPhone 16 до 150 тысяч рублей

Аналитическая компания Magssory провела среди жителей России опрос по поводу предстоящего iPhone 16. С результатами нового исследования она поделилась с редакцией издания «Газета.ru». Оказалось, что 73% россиян готовы потратить на покупку нового iPhone от 120 до 150 тысяч рублей, а 12% — могут отдать от 250 тысяч рублей и более.

Что касается ожиданий от дизайна iPhone 16, то 37% респондентов уверены, что ожидать каких-либо нововведений не стоит, в то время как 35% уверены, что значительные изменения всё-таки будут. Также 75% опрошенных сказали, что приобретать свежее устройство будут у официальных представителей Apple в России.

Ко всему прочему, опрос показал, что предпочтение смартфонам на iOS отдают 44% жителей страны, а гаджетам с операционной системой Android — 56%.

Официально iPhone 16 представят только на следующей неделе. Большая презентация от Apple пройдёт в понедельник, 9 сентября, в 20:00 по московскому времени.