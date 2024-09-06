Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Стрим A. День 4
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Россияне рассказали, сколько готовы потратить на Айфон 16

Многие россияне готовы потратить на iPhone 16 до 150 тысяч рублей
Аудио-версия:
Комментарии

Аналитическая компания Magssory провела среди жителей России опрос по поводу предстоящего iPhone 16. С результатами нового исследования она поделилась с редакцией издания «Газета.ru». Оказалось, что 73% россиян готовы потратить на покупку нового iPhone от 120 до 150 тысяч рублей, а 12% — могут отдать от 250 тысяч рублей и более.

Что касается ожиданий от дизайна iPhone 16, то 37% респондентов уверены, что ожидать каких-либо нововведений не стоит, в то время как 35% уверены, что значительные изменения всё-таки будут. Также 75% опрошенных сказали, что приобретать свежее устройство будут у официальных представителей Apple в России.

Ко всему прочему, опрос показал, что предпочтение смартфонам на iOS отдают 44% жителей страны, а гаджетам с операционной системой Android — 56%.

Официально iPhone 16 представят только на следующей неделе. Большая презентация от Apple пройдёт в понедельник, 9 сентября, в 20:00 по московскому времени.

Материалы по теме
В России открылись предзаказы iPhone 16 — за неделю до анонса от Apple
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android