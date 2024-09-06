Стартовала бета Call of Duty: Black Ops 6 для всех игроков

6 сентября началось открытое бета-тестирование Call of Duty: Black Ops 6. Оно доступно абсолютно всем игрокам: независимо от того, сделали ли вы предварительный заказ шутера или подписаны на сервис Xbox Game Pass. На ПК принять участие можно сразу в трёх магазинах: Steam, Battle.net и Microsoft Store.

В России бета недоступна — принять участие можно лишь с аккаунтом другого региона.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

Бета продлится до 9 сентября включительно — на протяжении ближайшей недели геймеры могут опробовать шутер на восьми картах: Derelict, Babylon, Scud, Skyline, Stakeout, Rewind, Pit и Gala. Всего в бете можно получить семь наград для полной версии проекта.

Награды за игру в бету Black Ops 6 Фото: Activision

Релиз Call of Duty: Black Ops 6 состоится 25 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox Series и Xbox One. В состав шутера войдёт три режима: сюжетная кампания, классический зомби-режим с раундами и классический мультиплеер.