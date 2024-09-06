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Продолжительность (сколько идёт) фильма Гладиатор 2

Фильм «Гладиатор 2» будет короче первой части
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На этой неделе стало известно, что фильм «Гладиатор 2» Ридли Скотта будет короче первой части. Хронометраж сиквела составит 2 часа 21 минуту, в то время как оригинальная картина была чуточку длиннее — она шла 2 часа 35 минут.

События «Гладиатора 2» развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина будет связана с оригинальной лентой с Расселом Кроу и расскажет историю о восстании нового гладиатора. Главные роли в фильме сыграли Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дэнзел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»).

Премьера «Гладиатора 2» состоится 15 ноября в Европе и 22 ноября в США. Дата премьера в кинотеатрах России пока не раскрывается.

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