Фильм «Гладиатор 2» будет короче первой части

На этой неделе стало известно, что фильм «Гладиатор 2» Ридли Скотта будет короче первой части. Хронометраж сиквела составит 2 часа 21 минуту, в то время как оригинальная картина была чуточку длиннее — она шла 2 часа 35 минут.

События «Гладиатора 2» развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина будет связана с оригинальной лентой с Расселом Кроу и расскажет историю о восстании нового гладиатора. Главные роли в фильме сыграли Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дэнзел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»).

Премьера «Гладиатора 2» состоится 15 ноября в Европе и 22 ноября в США. Дата премьера в кинотеатрах России пока не раскрывается.