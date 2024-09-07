Вышла седьмая серия сериала «Игры» про Олимпиаду-80 в СССР — финал близко

7 сентября на «Кинопоиске» состоялась премьера седьмого эпизода сериала «Игры» про Олимпиаду-80 в СССР. Сюжет шоу подходит к концу — до конца остался лишь один эпизод. Финал проекта состоится уже 14-го числа.

Сериал «Игры» рассказывает о сыне советского функционера, которого после очередного скандала отправляют на исправление в оргкомитет Олимпиады-80. Оказавшись там, юноша познакомится со спортсменами, тренерами и другими волонтёрами, что изменит его взгляд на жизнь.

В шоу снялись Григорий Верник («Кентавр»), Мария Карпова («Здоровый человек»), Игорь Костолевский («Триггер»), Юрий Стоянов («Вампиры средней полосы») и другие. Кресло режиссёра занял Евгений Стычкин («Нулевой пациент»). Шоураннером выступила Александра Ремизова («Иные»).