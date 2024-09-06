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Хоакин Феникс переписывал сценарий «Джокера 2» прямо на съёмках

Хоакин Феникс переписывал сценарий «Джокера 2» прямо на съёмках
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Перед скорой премьерой ленты «Джокер 2» журналисты издания Vogue взяли интервью у Леди Гаги и режиссёра ленты Тодда Филлипса. Оба они рассказали, что Хоакин Феникс часто собирал команду, чтобы переписать некоторые моменты в сценарии прямо во время съёмок.

Так эту ситуацию прокомментировал постановщик Тодд Филлипс:

Ты думаешь: «Ладно, эта сцена подходит, давайте просто наконец снимем её». А Хоакин такой: «Нет, нет, нет, давай быстренько обсудим это». И вот уже три часа спустя ты сидишь и переписываешь её на салфетке.

Напомним, в сиквеле Артур Флек выберется из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий, и Харли принимает меры, чтобы спасти возлюбленного.

Премьера «Джокера 2» в мировом прокате состоится 4 октября.

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Артур Флек и Харли Квинн — на персональных постерах «Джокера 2»
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