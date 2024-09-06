BB Team начнёт выступление в плей-офф The International 2024 по «Доте» с нижней сетки

Российская BetBoom Team потерпела поражение в стыковом матче на международном чемпионате The Internatinoal 2024 по Dota 2.

Заняв третье место в группе C, команда из России в «десайдере» за посев в плей-офф попала на шведскую Team Liquid, которая остановилась на второй строчке группы D. После поражения на первой карте BB смогла сравнять счёт на второй, однако в третьей игре «жидкие» разгромили своего оппонента.

По итогам данного противостояния BetBoom Team отправляется в нижнюю сетку плей-офф главного турнира года, а Team Liquid будет стартовать с верхней сетки. В первом стыковом матче китайская Xtreme Gaming обыграла Talon Esports, также обеспечив себе слот в верхней сетке.

Топ-турнир The International 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, превышающий $ 2 млн.