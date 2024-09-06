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Стартовали съёмки фэнтезийного сериала «Красное озеро» с Алексеем Серебряковым

Стартовали съёмки фэнтезийного сериала «Красное озеро» с Алексеем Серебряковым
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Представители онлайн-кинотеатра Okko сообщили о старте съёмок фэнтезийного сериала «Красное озеро» с Алексеем Серебряковым. Также было опубликовано множество кадров с площадки.

Согласно синопсису, в небольшом селе Красный Камень трое семиклассников беззаботно проводят летние каникулы. Но однажды, купаясь в затопленном меднорудном карьере, Рома находит магический малахитовый самородок, который дарует ему удивительную способность: всё, что он рисует, становится реальностью. Но вместе с чудесной находкой из глубин старого карьера был высвобожден и древний дух рудника Чёрный Ворон.

Также в сериале сыграют Екатерина Темнова, Алексей Родионов, Сергей Чикин, Андрей Федорцов, Евгения Симонова и другие. Кресло режиссёра занял Александр Богуславский.

Премьера «Красного озера» состоится в стриминговом сервисе Okko. Сроки и дата пока не раскрываются.

Кадры со съёмок

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

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