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Baldur's Gate 3 и Tetris Effect: 100 игр от Eurogamer, в которые «стоит сыграть»

Baldur's Gate 3 и Tetris Effect: 100 игр от Eurogamer, в которые «стоит сыграть»
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Культовое игровое издание Eurogamer в этом году отпраздновало своё 25-летие со дня основания. В честь данного события журналисты составили рейтинг из 100 лучших тайтлов, в которые «стоит и можно сыграть прямо сейчас».

Одним из главных критериев для попадания в топ — наличие версии игры для современных платформ: ПК, PS5 и Xbox Series, смартфонах или стриминговых сервисах. Редакция отметила, что старалась добавлять в список как недавно вышедшие проекты, так и те, которые могут быть не на слуху у геймеров.

Первое место в рейтинге возглавила Tetris Effect, второе — Mario Kart 8 Deluxe, а третье — Outer Wilds.

Топ-25 игр от Eurogamer

  1. Tetris Effect
  2. Mario Kart 8 Deluxe
  3. Outer Wilds
  4. Super Smash Bros. Ultimate
  5. The Legend of Zelda: Breath of the Wild
  6. Baldur's Gate 3
  7. Animal Crossing: New Horizons
  8. Elden Ring
  9. Nex Machina
  10. Return of the Obra Dinn
  11. Street Fighter 6
  12. Tunic
  13. Norco
  14. Citizen Sleeper
  15. Final Fantasy XIV: A Realm Reborn
  16. Mediterranea Inferno
  17. DoDonPachi Blissful Death Re:Incarnation
  18. What Remains of Edith Finch
  19. Super Mario Bros. Wonder
  20. Half-Life: Alyx
  21. Spelunky 2
  22. Dorfromantik
  23. Helldivers 2
  24. Cyberpunk 2077
  25. A Short Hike
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