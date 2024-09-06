Baldur's Gate 3 и Tetris Effect: 100 игр от Eurogamer, в которые «стоит сыграть»

Культовое игровое издание Eurogamer в этом году отпраздновало своё 25-летие со дня основания. В честь данного события журналисты составили рейтинг из 100 лучших тайтлов, в которые «стоит и можно сыграть прямо сейчас».
Одним из главных критериев для попадания в топ — наличие версии игры для современных платформ: ПК, PS5 и Xbox Series, смартфонах или стриминговых сервисах. Редакция отметила, что старалась добавлять в список как недавно вышедшие проекты, так и те, которые могут быть не на слуху у геймеров.
Первое место в рейтинге возглавила Tetris Effect, второе — Mario Kart 8 Deluxe, а третье — Outer Wilds.
Топ-25 игр от Eurogamer
- Tetris Effect
- Mario Kart 8 Deluxe
- Outer Wilds
- Super Smash Bros. Ultimate
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Baldur's Gate 3
- Animal Crossing: New Horizons
- Elden Ring
- Nex Machina
- Return of the Obra Dinn
- Street Fighter 6
- Tunic
- Norco
- Citizen Sleeper
- Final Fantasy XIV: A Realm Reborn
- Mediterranea Inferno
- DoDonPachi Blissful Death Re:Incarnation
- What Remains of Edith Finch
- Super Mario Bros. Wonder
- Half-Life: Alyx
- Spelunky 2
- Dorfromantik
- Helldivers 2
- Cyberpunk 2077
- A Short Hike