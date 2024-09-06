Baldur's Gate 3 и Tetris Effect: 100 игр от Eurogamer, в которые «стоит сыграть»

Культовое игровое издание Eurogamer в этом году отпраздновало своё 25-летие со дня основания. В честь данного события журналисты составили рейтинг из 100 лучших тайтлов, в которые «стоит и можно сыграть прямо сейчас».

Одним из главных критериев для попадания в топ — наличие версии игры для современных платформ: ПК, PS5 и Xbox Series, смартфонах или стриминговых сервисах. Редакция отметила, что старалась добавлять в список как недавно вышедшие проекты, так и те, которые могут быть не на слуху у геймеров.

Первое место в рейтинге возглавила Tetris Effect, второе — Mario Kart 8 Deluxe, а третье — Outer Wilds.

Топ-25 игр от Eurogamer