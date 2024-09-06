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Результат матча Team Spirit — The MongolZ на EPL S20 по CS2 (ЕПЛ по КС)

Российская Team Spirit победила The MongolZ на ESL Pro League S20 по Counter-Strike 2
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Российский состав Team Spirit прошёл в следующий раунд нижней сетки топ-турнира ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.

«Спириты» продолжают показывать неуверенную игру в рамках чемпионата в Мальте. «Драконы», являясь явным фаворитом в матче против The MongolZ, отдали оппонентам первую карту. Сравняв счёт на второй, Team Spirit провалила начало третьей игры, но смогла вернуться в матч и завершить его в свою пользу со счётом 13:11.

CS 2. ESL Pro League — Season 20 . Группа B. 1/4 финала (средняя сетка)
06 сентября 2024, пятница. 14:30 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 1
The MongolZ

Команда из России проходит в следующий раунд нижней сетки, где сразится с французской 3DMAX за выход в плей-офф чемпионата. Что касается монгольского коллектива, он упал в сетку последнего шанса, где поборется с выживание с другими ростерами, проигравшими две серии в групповой стадии EPL S20.

Топ-турнир EPL S20 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 3 по 22 сентября в Мальте. В рамках ивента 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.

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