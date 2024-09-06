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Из «Телеграма» удалили функцию «Люди рядом»

Из «Телеграма» удалили функцию «Люди рядом»
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На этой неделе мессенджер «Телеграм» получил обновление до версии 11.1 — это первый апдейт после освобождения Павла Дурова из-под стражи во Франции. Отмечается, что его выпуск приурочен к достижению 10 млн Premium-подписчиков.

Обновление отключило функцию «Люди рядом». По словам Павла Дурова, ею пользовались менее 0,1% всей аудитории «Телеграма». Также она «вызывала проблемы с ботами и мошенниками».

Другие изменения

  • Теперь владельцы каналов могут проводить розыгрыши валюты Telegram Stars;
  • Пользователи получили доступ к функции «Бизнесы рядом» — она отображает профили подтверждённых компаний рядом;
  • Улучшена функция быстрого просмотра с помощью встроенного браузера;
  • Встроенный браузер «Телеграма» теперь может преобразовать любую статью в облегчённый формат Instant View;
  • Улучшены мини-приложения.

Ознакомиться с полным списком изменений можно по ссылке.

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