Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Стрим A. День 4
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел первый тизер хоррора «Человек-волк» от сценариста «Астрала» — премьера 17 января

Вышел первый тизер хоррора «Человек-волк» от сценариста «Астрала» — премьера 17 января
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый тизер фильма ужасов «Человек-волк» от сценариста «Астрала» Ли Уонелла. В ролике показали главных героев ленты, ужасающего антагониста картины и пару напряжённых сцен.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Грядущий хоррор выступит перезагрузкой одноимённого фильма 1941 года от режиссёра Джорджа Ваггнера. Согласно сюжету, герой по имени Блейк получает в наследство семейный дом, в котором вырос — туда он перевозит свою жену и дочку. Однако на отдалённой ферме начинают происходить странные вещи.

Главные роли в фильме исполнят Джулия Гарнер и Кристофер Эбботт. Продюсерами выступят Джейсон Блум и Кен Као. Среди исполнительных продюсеров есть Райан Гослинг. Среди сценаристов — Уоннелл и Корбетт Так, а также Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело.

Премьера «Человека-волка» состоится 17 января 2025 года.

Материалы по теме
Лучший «Чужой» в XXI веке: «Ромул» не разочарует поклонников ксеноморфов
Лучший «Чужой» в XXI веке: «Ромул» не разочарует поклонников ксеноморфов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android