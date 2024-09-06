Российская 1win Team упала в нижнюю сетку на The International 2024 по «Доте»

Российский состав 1win Team проиграл стыковой матч на топ-турнире The International 2024 по Dota 2 с призовым фондом, превышающим $ 2 млн.

В «десайдере» 1W Team противостояла русскоязычному составу Cloud9, который выбрал команду из России в качестве оппонента для стыкового матча. В итоге C9 разгромила 1win со счётом 2:0, не отпуская преимущество ни в одной из игр серии.

В результате Cloud9 начнёт выступление с верхней сетки плей-офф, где в первом раунде будет противостоять победителю пары Team Zero — Aurora. Что касается 1win, российский состав будет бороться за выживание с проигравшим из названной пары команд в нижней сетке.

Чемпионат The International 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках главного турнира года по Dota 2 16 лучших коллективов мира разыгрывают призовой фонд, размер которого превышает $ 2 млн.