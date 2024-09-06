«Битлджус 2» собрал $ 13 млн ещё до старта проката

Как сообщают журналисты издания Variety, хорррор-комедия Тима Бёртона «Битлджус 2» собрала $ 13 млн ещё до старта проката. В связи с этим аналитики проигнозируют, что за первые выходные картина заработает в кинотеатрах США от $ 100 до $ 110 млн.

Производственный бюджет «Битлджуса 2» составил $ 100 млн. Это значит, что для окупаемости ленте необходимо заработать, как минимум $ 200 млн. Если прогнозы экспертов окажутся верны, то данной цифры фильм быстро достигнет.

События «Битлджуса 2» разворачиваются спустя 36 лет, когда привидение Битлджус встречается с повзрослевшей Лидией Дитц и её непослушной дочерью Астрид. Главные роли в фильме сыграли Вайнона Райдер, Дженна Ортега и Майкл Китон — критики уже посмотрели картину на Венецианском кинофестивале и приняли её положительно.

Дата премьеры в России пока не раскрывается.