29-летний Денис seized Костин завершил карьеру про-игрока в Counter-Strike 2

Опытный российский киберспортсмен Денис seized Костин завершил карьеру профессионального игрока в Counter-Strike 2.

29-летний киберспортсмен признался, что ему это решение далось тяжело. «Даже со слезами на глазах», — уточнил Костин. Денис решился на такой шаг в связи с отсутствием «достойного варианта продолжения карьеры». Однако, по словам seized, оглядываясь назад, он ни о чём не жалеет.

В следующем году россиянин хочет сосредоточиться на личной жизни. При этом он останется в CS2, но уже не в качестве игрока. Костин планирует заняться медиапроектами, в том числе личными трансляциями. В дальнейшем экс-киберспортсмен будет рассматривать вариант работы на позиции тренера.

Денис seized Костин выступал на про-сцене CS2 начиная с 2010 года. За свою карьеру он успел представить такие именитые коллективы, как Natus Vincere, Gambit Esports и Vega Squadron. Последней командой Дениса была 9Pandas, в составе которой он исполнял роль капитана. В июне игрок был переведён в инактив клуба.