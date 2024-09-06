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Патрик Демпси — на новых кадрах приквела «Декстера»

Патрик Демпси — на новых кадрах приквела «Декстера»
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Журналисты издания Entertainment Weekly опубликовали новые кадры из приквела «Декстера» с подзаголовком «Первородный грех». На изображениях показаны актёры Сара Мишель Геллар и Патрик Демпси в образах своих персонажей.

Напомним, действия шоу развернутся в 1991 году, за 15 лет до событий «Декстера». Сериал охватит момент жизни Декстера Моргана, когда он только превращается из рядового студента в мстительного серийного убийцу. Кровожадные порывы героя становятся слишком огромными, поэтому ему предстоит научиться контролировать их.

Премьера сериала «Декстер: Первородный грех» состоится в стриминговом сервисе Paramount+ до конца года, однако точная дата пока не раскрывается. В первый сезон войдёт 10 эпизодов.

Новые кадры

Фото: Entertainment Weekly/Paramount Pictures

Фото: Entertainment Weekly/Paramount Pictures

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