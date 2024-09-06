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Sony закрыла шутер Concord спустя две недели после релиза

Sony закрыла шутер Concord спустя две недели после релиза
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6 сентября в 20:20 по Москве компания Sony закрыла серверы сетевого шутера Concord — после релиза игры прошло ровно две недели. Это значит, что теперь пользователи больше не смогут получить доступ к проекту. Всем покупателям вернут деньги за игру.

Разработчики тайтла из студии Firewalk поблагодарили геймеров за то, что они присоединились к приключению «по галактике» Concord поступила в продажу 23 августа 2024 года — спустя примерно четыре года разработки.

Сразу же после анонса шутер столкнулся с критикой за высокую цену в $ 40, невыразительных персонажей и отсутствие какой-либо изюминки по сравнению с другими проектами на рынке.

Ранее игра полностью пропала с сайта PlayStation — теперь после перехода по ссылке на страницу проекта появляется ошибка 404. Такая же ситуация с магазином PlayStation Store: поиск по ключевому слову больше не находит Concord в списке доступных игр.

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