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Итоги третьего игрового дня The International 2024 по Dota 2 (Инт по Доте)

BB и 1win оказались в нижней сетке — итоги первого дня «десайдеров» на TI2024 по «Доте»
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Завершился первый день стыковых матчей на международном чемпионате The International 2024 по Dota 2.

В рамках третьего игрового дня главного турнира года по «Доте» прошла первая половина стыковых матчей. Восемь команд столкнулись в борьбе за посев в основной стадии чемпионата: победители попали в верхнюю сетку плей-офф, а проигравшие — в нижнюю.

Результаты первого дня «десайдеров» на TI2024 по «Доте»:

  • Xtreme Gaming (Китай) 2 — 0 Talon Esports (Азия);
  • Team Liquid (Швеция) 2 — 1 BetBoom Team (Россия);
  • Cloud9 (Европа) 2 — 0 1win Team (Россия);
  • Team Zero (Китай) 1 — 2 Aurora (Таиланд).

Топ-турнир The International 2024 по Dota 2 проходит в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках ивента 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, превышающий $ 2 млн.

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