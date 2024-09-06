Team Spirit прошла в плей-офф турнира ESL Pro League S20 по Counter-Strike 2

Российская Team Spirit гарантировала себе слот в плей-офф топ-турнира ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.

В финале нижней сетки групповой стадии в борьбе за место в плей-офф «Спириты» столкнулись с французской 3DMAX. После поражения на первой карте «Драконы» собрались и разгромили оппонента, завершив серию со счётом 2:1 в свою пользу.

Благодаря этой победе Team Spirit обеспечила себе место в основной стадии чемпионата. 3DMAX же придётся одолеть ещё двух оппонентов, чтобы пройти в плей-офф.

Международный чемпионат ESL Pro League S20 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 3 по 22 сентября в Мальте. В рамках соревнования 32 команды со всего мира разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.