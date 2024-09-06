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Результат матча Team Spirit — 3DMAX на EPL S20 по CS2 (ЕПЛ по КС)

Team Spirit прошла в плей-офф турнира ESL Pro League S20 по Counter-Strike 2
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Российская Team Spirit гарантировала себе слот в плей-офф топ-турнира ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.

В финале нижней сетки групповой стадии в борьбе за место в плей-офф «Спириты» столкнулись с французской 3DMAX. После поражения на первой карте «Драконы» собрались и разгромили оппонента, завершив серию со счётом 2:1 в свою пользу.

CS 2. ESL Pro League — Season 20 . Группа B. 1/2 финала (средняя сетка)
06 сентября 2024, пятница. 20:30 МСК
3DMAX
Окончен
1 : 2
Team Spirit

Благодаря этой победе Team Spirit обеспечила себе место в основной стадии чемпионата. 3DMAX же придётся одолеть ещё двух оппонентов, чтобы пройти в плей-офф.

Международный чемпионат ESL Pro League S20 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 3 по 22 сентября в Мальте. В рамках соревнования 32 команды со всего мира разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.

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