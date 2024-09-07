Расписание второго дня стыковых матчей на The International 2024 по «Доте»

Сегодня, 7 сентября, пройдёт вторая половина стыковых матчей на международном чемпионате The International 2024 по Dota 2.

По итогам оставшихся «десайдеров» станут известны все первые раунды плей-офф «Инта». На текущий момент в верхней сетке находятся Xtreme Gaming, Team Liquid, Cloud9 и Aurora, а в нижней — Talon Esports, Team Zero, а также российские BetBoom Team и 1win Team.

Расписание матчей TI 2024 по «Доте» на 7 сентября, суббота:

11:00. Team Falcons (Ближний Восток) — beastcoast (Перу);

14:00. Tundra Esports (Европа) — HEROIC (Южная Америка);

17:00. Team Spirit (Россия) — nouns (Северная Америка);

— nouns (Северная Америка); 20:00. Gaimin Gladiators (Европа) — G2.iG (Китай).

Топ-турнир The International 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, размер которого превышает $ 2 млн.