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ESL Pro League. Стрим B. День 5
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Расписание игр EPL S20 по CS2 на 7 сентября (ЕПЛ по КС)

Расписание матчей ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2 на 7 сентября
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Сегодня, 7 сентября, продолжатся матчи групповой стадии топ-турнира ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.

В рамках пятого игрового дня команды из групп A и B продолжат сражаться за выход в плей-офф мальтийского чемпионата.

Расписание матчей EPL S20 по CS2 на 7 сентября, суббота:

  • 14:30. Группа A, сетка последнего шанса, Sangal Esports (Европа) — FlyQuest (Австралия);
  • 14:30. Группа B, сетка последнего шанса, 9z Team (Южная Америка) — The MongolZ (Монголия);
  • 17:30. Группа A, сетка последнего шанса, Ninjas in Pyjamas (Швеция) — HEROIC (Европа);
  • 17:30. Группа B, сетка последнего шанса, 3DMAX (Франция) — Wildcard (Северная Америка);
  • 20:30. Группа A, верхняя сетка, Eternal Fire (Турция) — Natus Vincere (Украина).

Чемпионат ESL Pro League S20 по CS2 проходит в LAN-формате с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.

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