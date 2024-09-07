Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Стрим B. День 5
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Боевик «Особо опасный пассажир» с Марком Уолбергом перенесли на 24 января

Боевик «Особо опасный пассажир» с Марком Уолбергом перенесли на 24 января
Комментарии

Как сообщают журналисты издания Deadline, кинокомпания Lionsgate перенесла премьеру боевика «Особо опасный пассажир» на 24 января 2025 года. Изначально выход фильма с Марком Уолбергом («Третий лишний», «Анчартед: На картах не значится») в главной роли должна была состояться 18 октября.

Картина расскажет о пилоте, который перевозит заключённого для суда, однако в какой-то момент напряжение между членами экипажа начинает нарастать. Другие подробности сюжета неизвестны.

Также в актёрский состав вошли Тофер Грейс, Мишель Докери, Мониб Абхат, Атанас Сребрев и другие. Режиссёром выступил лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» Мел Гибсон («По соображениям совести»).

Дата выхода картины в кинотеатрах России пока не раскрывается.

Материалы по теме
Лучший «Чужой» в XXI веке: «Ромул» не разочарует поклонников ксеноморфов
Лучший «Чужой» в XXI веке: «Ромул» не разочарует поклонников ксеноморфов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android