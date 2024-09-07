Боевик «Особо опасный пассажир» с Марком Уолбергом перенесли на 24 января

Как сообщают журналисты издания Deadline, кинокомпания Lionsgate перенесла премьеру боевика «Особо опасный пассажир» на 24 января 2025 года. Изначально выход фильма с Марком Уолбергом («Третий лишний», «Анчартед: На картах не значится») в главной роли должна была состояться 18 октября.

Картина расскажет о пилоте, который перевозит заключённого для суда, однако в какой-то момент напряжение между членами экипажа начинает нарастать. Другие подробности сюжета неизвестны.

Также в актёрский состав вошли Тофер Грейс, Мишель Докери, Мониб Абхат, Атанас Сребрев и другие. Режиссёром выступил лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» Мел Гибсон («По соображениям совести»).

Дата выхода картины в кинотеатрах России пока не раскрывается.