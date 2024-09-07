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Орландо Блум готов сняться в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума»

Орландо Блум готов сняться в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума»
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Недавно звезда кинофраншизы «Властелин колец» Орландо Блум пообщался с журналистами издания Variety. В ходе разговора актёр заявил, что готов сняться в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума» Энди Сёркиса.

По словам Блума, он невероятно благодарен режиссёру Питеру Джексону, поскольку с франшизы Толкина началась вся его карьера.

О, боже, это невероятно. Да. Не знаю, как они это сделают. Думаю, с ИИ сейчас можно сделать что угодно. Но если Пит [Питер Джексон] скажет прыгать, я спрошу: «Насколько высоко?» Ведь он запустил всю мою карьеру.

Ко всему прочему, Орландо Блум поделился, что обсуждал с Энди Сёркисом его грядущий фильм про Голлума и роль ИИ в производстве. Ранее о готовности сняться в новой картине по вселенной заявил Элайджа Вуд.

Премьера «Властелина колец: Охота на Голлума» запланирована на 2026 год, а точная дата пока неизвестна.

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