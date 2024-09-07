Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Стрим B. День 5
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В iPhone 16 Pro будет не меньше 256 ГБ — СМИ

В iPhone 16 Pro будет не меньше 256 ГБ — СМИ
Комментарии

Согласно новому отчёту компании Trendforce, базовые версии iPhone 16 Pro и 16 Pro Max получат 256 ГБ памяти. Компания постепенно отказывается от принципа, когда минимальный объём памяти в моделях её смартфонов составляет 128 ГБ.

Вероятно, следующие линейки после iPhone 16 будут обладать стандартным объёмом в 256 ГБ. Поскольку на формат в 128 ГБ Apple перешла только в 2020 году с выпуском iPhone 12 — ранее базовый объём памяти составлял 64 ГБ.

Следующая большая презентация компании Apple состоится 9 сентября — на ней будет официально представлен новый смартфон iPhone 16. Прямая трансляция шоу, которое получило название GlowTime, начнётся 9 сентября в 20:00 мск. Само мероприятие пройдёт в кампусе Apple в Калифорнии.

Материалы по теме
Многие россияне готовы потратить на iPhone 16 до 150 тысяч рублей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android