Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Стрим B. День 5
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Опубликован первый час геймплея ремейка Silent Hill 2

Опубликован первый час геймплея ремейка Silent Hill 2
Комментарии

На этой неделе на YouTube вышел целый час геймплея ремейка Silent Hill 2 от Konami. В ролике показаны сюжетные кат-сцены, исследования открытого мира и сражения с монстрами.

Видео доступно на YouTube-канале Punish. Права на видео принадлежат Konami.

Ремейк SIlent Hill 2 адаптирует события оригинальной игры 2001 года и расскажет о мужчине по имени Джеймс, который прибывает в таинственный город Сайлент Хилл в поисках своей жены Мэри. Загвоздка в том, что супруга Джеймса скончалась ещё три года назад.

По словам авторов, они постарались в точности воссоздать и передать дух оригинальной Silent Hill 2, чтобы порадовать фанатов и предоставить обновлённую игру новичкам.

Хоррор выйдет 8 октября на ПК и PS5. В нём будет поддержка русского языка, но без озвучки.

Материалы по теме
Главная игра 2024 года: как Black Myth Wukong сумела превзойти Cyberpunk 2077 и Elden Ring
Видео
Главная игра 2024 года: как Black Myth Wukong сумела превзойти Cyberpunk 2077 и Elden Ring
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android