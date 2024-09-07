Опубликован первый час геймплея ремейка Silent Hill 2

На этой неделе на YouTube вышел целый час геймплея ремейка Silent Hill 2 от Konami. В ролике показаны сюжетные кат-сцены, исследования открытого мира и сражения с монстрами.

Видео доступно на YouTube-канале Punish. Права на видео принадлежат Konami.

Ремейк SIlent Hill 2 адаптирует события оригинальной игры 2001 года и расскажет о мужчине по имени Джеймс, который прибывает в таинственный город Сайлент Хилл в поисках своей жены Мэри. Загвоздка в том, что супруга Джеймса скончалась ещё три года назад.

По словам авторов, они постарались в точности воссоздать и передать дух оригинальной Silent Hill 2, чтобы порадовать фанатов и предоставить обновлённую игру новичкам.

Хоррор выйдет 8 октября на ПК и PS5. В нём будет поддержка русского языка, но без озвучки.