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Звезда «Города в огне» сыграет в ремейке «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — СМИ

Звезда «Города в огне» сыграет в ремейке «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — СМИ
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Как сообщают журналисты издания Deadline, Чейз Суй Чудес («Город в огне», «Идеальное алиби») ведёт переговоры, чтобы сняться в ремейке слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Какая роль может достаться актрисе, пока неизвестно.

Оригинальная картина рассказывает о компании выпускников, которая весело проводит вечер на берегу моря. Однако, возвращаясь на машине домой, они сбивают непонятно откуда взявшегося человека. Не желая лишних неприятностей, молодые люди сбрасывают тело в море. Но ровно через год ребята получают письмо, в котором незнакомец сообщает, что знает их тайну.

Известно, что в ленте появятся звёзды из первой части — Дженифер Лав Хьюитт и Фредди Принц-мл. Кресло режиссёра займёт Дженн Робинсон («Отомсти за меня»). Полный каст держится в секрете.

Ремейк культового слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» выйдет 18 июля 2025 года.

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