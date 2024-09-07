Владелец Aurora пообещал выкупить Симпла за $ 3 млн, если клуб попадёт в топ-3 на TI2024

Владелец клуба Aurora Gaming Валерий L3rich Харитонов готов дать $ 3 млн на выкуп снайпера Александра s1mple Костылева, если его команда по «Доте» успешно выступит на The International 2024.

Об этом он сообщил в соцсетях.

Если в топ-3 Инта зайдём, готов дать 3 ляма на выкуп Симпла.

Ранее Aurora Gaming обыграла Team Zero и вышла в верхнюю сетку главного турнира по Dota 2. До топ-3 команде остаётся всего две победы.

Вероятно, Харитонов отсылает к недавним высказываниям самого Симпла. Легендарный снайпер признавал, что из-за контракта с NAVI не может сам распоряжаться своей карьерой — сейчас он находится в запасе «жёлто-чёрных» и ждёт, пока кто-то заплатит большую сумму за его выкуп. Аналитики оценили его бай-аут в $ 3 млн.