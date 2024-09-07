Тодд Стэшвик из «Звёздного пути» сыграет в сериале про Вижна — СМИ

Как сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter, Тодд Стэшвик («Звёздный путь: Пикар», «Думай как собака») сыграет в сериале про Вижна. Актёр сыграет безымянного убийцу, который будет пытаться похитить харизматичного андроида. Детали неизвестны.

Напомним, к роли Вижна вернётся актёр Пол Беттани. Он играл персонажа с 2015 года, появившись в трёх фильмах и одном шоу.

Подробности сюжета и остальной каст пока не раскрываются. Также неизвестно, будет ли будущее шоу связано с предыдущим сериалом про судьбу персонажа — «Ванда/Вижн». Производством проекта занимаются шоураннер «Звёздного пути: Пикар» и автор телеадаптации «12 обезьян».

Съмёки сериала про Вижна стартуют в начале 2025 года. Сроки и дата премьеры пока не раскрываются.