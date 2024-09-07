Квалификации на BetBoom Dacha по Dota 2 в Белграде пройдут в конце сентября

Отборочный турнир к глобальному чемпионату BetBoom Dacha Dota 2 2024 с призовым фондом $ 1 млн пройдёт с 19 по 28 сентября.

Квалификация будет разделена в два этапа. 19–20 и 21–22 сентября в пяти регионах состоятся открытые отборочные для всех желающих — зарегистрироваться на участие в восточноевропейском регионе можно тут. По две лучшие команды пройдут в закрытый этап.

С 23 по 28 сентября приглашённые топ-команды и победители открытых отборочных встретятся, чтобы разыграть путёвки на финал в Белград. В каждом регионе (Западная Европа, Восточная Европа, Китай, Азия и Америка) будет определён 1 участник турнира.

Финал BetBoom Dacha Dota 2 2024 пройдёт с 19 по 26 октября в комплексе «Сава-центр» в столице Сербии. Участие в турнире уже подтвердили Team Spirit, BetBoom Team, Gaimin Gladiators, Team Falcons и Team Liquid.