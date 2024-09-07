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Зрители хорошо оценили «Битлджуса 2» — лучше первой части

Зрители хорошо оценили «Битлджуса 2» — лучше первой части
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6 сентября в мировом прокате состоялась премьера фильма «Битлджус 2» режиссёра Тима Бёртона. Посмотреть ленту и сформировать мнение о ней успели как критики, так и рядовые зрители.

Фото: CinemaScore

Последние приняли картину достаточно хорошо. К примеру, на агрегаторе CinemaScore фильм получил оценку B+ — это немного выше, чем у первой части. Оригинальная лента обладает на сайте оценкой B. Данный рейтинг формируется на основе опроса, который представители компании проводят среди кинозрителей непосредственно на самой премьере картины.

События «Битлджуса 2» разворачиваются спустя 36 лет, когда привидение Битлджус встречается с повзрослевшей Лидией Дитц и её непослушной дочерью Астрид. Главные роли в фильме сыграли Вайнона Райдер, Дженна Ортега и Майкл Китон — критики уже посмотрели картину и приняли её положительно.

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