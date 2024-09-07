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Tundra Esports с двумя россиянами вышла в верхнюю сетку плей-офф The International 2024

Tundra Esports с двумя россиянами вышла в верхнюю сетку плей-офф The International 2024
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Состав европейского клуба Tundra Esports победил в стыковом матче и вышел в верхнюю сетку плей-офф The International 2024 по Dota 2.

Серия против HEROIC из Южной Америки прошла в упорной борьбе и завершилась со счётом 2:0. Напомним, за Tundra выступают два российских киберспортсмена — капитан Иван Pure Москаленко и оффлейнер Роман RAMZES666 Кушнарёв.

Dota 2. The International 2024 . 2-й этап
07 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Tundra Esports
Окончен
2 : 0
HEROIC

Первым соперником Tundra Esports в плей-офф станет Team Falcons — серия должна пройти 8 или 9 сентября. HEROIC же сразится с beastcoast из Перу в матче на вылет.

Топ-турнир The International 2024 по Dota 2 проходит в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках ивента 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, превышающий $ 2 млн.

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