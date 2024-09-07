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Кевин Костнер объяснил, почему вестерн «Горизонты 2» пришлось отложить

Кевин Костнер объяснил, почему вестерн «Горизонты 2» пришлось отложить
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Недавно актёр и режиссёр Кевин Костнер дал свежее интервью журналистам издания Variety. В ходе разговора он объяснил, почему премьеру вестерна «Горизонты 2» в кинотеатрах пришлось отложить. По его словам, виной этому низкие сборы первой части.

Несмотря на это, Костнер всё-таки рад, что смог показать продолжение ленты в рамках 81-го Венецианского кинофестиваля. Новая дата премьеры не раскрывается.

Я всегда хотел выпускать фильмы с разницей в пять-шесть месяцев. И это позволило бы мне приехать в Венецию. Его бы [фильм «Горизонты 2»] никогда бы здесь не показали, если бы он уже вышел в прокате.

Фильм «Горизонты: Часть 1» вышел в прокат 27 июня, в том числе и в России. За две недели вестерн заработал в кинотеатрах всего лишь $ 22 млн при бюджете в $ 100 млн, провалившись в прокате.

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