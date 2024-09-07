Авторы Roblox стремятся достичь 1 млрд ежедневных игроков

Недавно прошла конференция разработчиков Roblox Developers Conference, в ходе которой выступил генеральный директор и сооснователь Roblox Дэвид Башукки. Во время мероприятия он раскрыл две крайне амбициозные цели на будущее платформы: достичь 1 млрд активных геймеров в день и получить 10% мирового дохода от игр.

Первая задача довольно тяжелореализуема, так как сейчас в Roblox ежедневно заходит только около 79,5 млн пользователей.

Видео доступно на YouTube-канале Roblox. Права на видео принадлежат Roblox.

Ко всему прочему Башукки заявил, что примерно 58% пользователей платформы старше 13 лет. По его словам, это рушит стереотип о том, что Roblox предназначена исключительно для детей.

Roblox доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и мобильных устройствах.