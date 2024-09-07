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«Битлджус 2» Тима Бёртона заработал $ 41,5 млн за первый день в США

«Битлджус 2» Тима Бёртона заработал $ 41,5 млн за первый день в США
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Фильм «Битлджус 2» Тима Бёртона заработал $ 41,5 млн за первый день проката в кинотеатрах США. Тем временем аналитики ожидают, что за первые выходные картина заработает в домашнем прокате от $ 100 млн до $ 110 млн.

Если прогноз окажется верным, то лента покажет один из крупнейших запусков в 2024 году, уступив лишь «Дэдпулу и Росомахе» и «Головоломке 2». Напомним, производственный бюджет «Битлджуса 2» составил $ 100 млн. Это значит, что для окупаемости ленте необходимо заработать как минимум $ 200 млн.

События «Битлджуса 2» разворачиваются спустя 36 лет, когда привидение Битлджус встречается с повзрослевшей Лидией Дитц и её непослушной дочерью Астрид. Главные роли в фильме сыграли Вайнона Райдер, Дженна Ортега и Майкл Китон — критики уже посмотрели картину и приняли её положительно.

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