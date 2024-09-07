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«Смута» получила скидку в честь Дня Москвы — деньги пойдут на благотворительность

«Смута» получила скидку в честь Дня Москвы — деньги пойдут на благотворительность
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С 7 по 8 сентября в Москве ежегодно отмечается День города — столице России исполнилось 877 лет со дня своего основания. В честь данного события разработчики исторической RPG «Смута» из Cyberia Nova объявили благотворительную распродажу.

Авторы снизили стоимость проекта на 50% до 877 рублей. Акция продлится вплоть до 9 сентября, до 12:00 по московскому времени. По словам представителей студии, собранные во время распродажи средства будут переданы в фонд Музея Москвы.

Релиз «Смуты» состоялся 4 апреля на ПК. Также в конце года ожидается выход сюжетного дополнения «Земский собор». Оно будет повествовать о политических интригах и закулисной борьбе в 1613 году. Ориентировочно его выход состоится в конце года.

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