Российский состав Cloud9 вышел на турнир Thunderpick по CS 2 с призовыми в $ 1 млн

Российская команда Cloud9 стала победителем Thunderpick World Championship 2024: European Series #2 и отобралась на мировой финал в октябре.

В финале онлайн-ивента пятёрка Кирилла Boombl4 Михайлова оказалась сильнее сербской Zero Tenacity — 2:1 (13-10, 13-16, 13-11). Помимо слота на престижный турнир, С9 также получит денежный приз в размере $ 20 тыс.

Всего Cloud9 выиграла пять матчей подряд, на пути к победе одолев Insilio, GamerLegion, ALTERNATE aTTaX и BetBoom Team.

Глобальный турнир Thunderpick World Championship 2024 пройдёт с 1 по 24 октября, локация будет названа позже. Призовой фонд составит $ 1 млн. Участие в мировом финале примут 16 команд — победители региональных ивентов, а также приглашённые топ-коллективы.