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Результат десайдера Team Spirit — nouns на TI 2024 по Dota 2 (Инт по Доте)

Team Spirit проиграла nouns и упала в нижнюю сетку плей-офф TI 2024 по «Доте»
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Российская Team Spirit потерпела поражение в стыковом матче за посев в плей-офф топ-турнира The International 2024 по Dota 2.

В «десайдере» Team Spirit противостояла североамериканской nouns, которую российская команда выбрала в качестве оппонента. Однако, несмотря на статус явного фаворита, «Спириты» сенсационно всухую проиграли ростеру из Северной Америки.

Dota 2. The International 2024 . 2-й этап
07 сентября 2024, суббота. 17:10 МСК
Team Spirit
Окончен
0 : 2
nouns

В итоге все российские коллективы — BetBoom Team, 1win Team и Team Spirit — начнут выступление в плей-офф с нижней сетки. Что касается nouns, команда Таля Fly Айзика попала в верхнюю сетку.

Международный чемпионат The International 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках главного турнира года 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, превышающий $ 2 млн.

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