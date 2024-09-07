Team Spirit проиграла nouns и упала в нижнюю сетку плей-офф TI 2024 по «Доте»

Российская Team Spirit потерпела поражение в стыковом матче за посев в плей-офф топ-турнира The International 2024 по Dota 2.
В «десайдере» Team Spirit противостояла североамериканской nouns, которую российская команда выбрала в качестве оппонента. Однако, несмотря на статус явного фаворита, «Спириты» сенсационно всухую проиграли ростеру из Северной Америки.
В итоге все российские коллективы — BetBoom Team, 1win Team и Team Spirit — начнут выступление в плей-офф с нижней сетки. Что касается nouns, команда Таля Fly Айзика попала в верхнюю сетку.
Международный чемпионат The International 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках главного турнира года 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, превышающий $ 2 млн.