Ни одна российская команда не попала в верхнюю сетку The International 2024 по Dota 2

Все три российские команды начнут плей-офф чемпионата мира The International 2024 по Dota 2 с нижней сетки — ни один коллектив не смог выиграть серию за посев.

Вчера 1win уступила Cloud9, а BetBoom Team проиграла Team Liquid. Сегодня Team Spirit неожиданно уступила nouns и также начнёт плей-офф без шанса на поражение.

Все российские коллективы будут играть сразу на вылет. BetBoom Team предстоит встреча с Talon Esports, 1win проведёт матч с Team Zero, а Team Spirit сыграет с проигравшим пары Gaimin Gladiators – G2 x iG.

Фото: Liquipedia

В то же время в верхнюю сетку уже вышли русскоязычный состав Cloud9 и Tundra Esports с двумя россиянами, а также Team Falcons с Ma1rine.

The International 2024 по Dota 2 проходит с 4 по 15 сентября в Копенгагене. Призовой фонд турнира превышает $ 2,4 млн.